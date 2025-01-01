Navy CIS: New Orleans
Folge 9: Die perfekte Tarnung
42 Min.Ab 16
Als der Offizier Jared Conners auf einer Rennstrecke verunglückt, ist sich sein Vater, der auch Augenzeuge des Geschehens war, sicher, dass der Wagen manipuliert wurde. Doch kurze Zeit später zieht er seine Aussage wieder zurück. Als dann auch noch 100.000 Dollar aus einem Raubüberfall in Jareds Garage gefunden werden, stehen die Ermittler vor einem Rätsel ...
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
