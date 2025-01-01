Navy CIS: New Orleans
Folge 6: Alte Wunden
42 Min.Ab 12
Ein Teilnehmer des Navy Seal-Programms, Petty Officer Corey Marchand, wurde erschossen, nachdem er seine Ausbildungsbasis fluchtartig verlassen hatte. Es stellt sich heraus, dass Corey an einem Trauma litt, das ihn während seiner Ausbildung zum Navy Seal eingeholt hat. Seine letzte Spur führt zum Rathaus von New Orleans. Dort finden die Ermittler eine Verbindung zu Coreys Basketballteam. Als auch noch Coach Erens tot aufgefunden wird, muss der NCIS einen Doppelmord aufklären.
