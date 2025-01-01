Navy CIS: New Orleans
Folge 22: Die Schmutzkampagne
42 Min.Ab 12
Prides Vorsatz, einen Gang im Job zurückzuschalten, wird durch eine katastrophale Mitteilung zu Nichte gemacht: Sebastian stößt im Internet auf einen Artikel, in welchem Pride des Machtmissbrauchs bezichtigt wird. Außerdem werden geheime Details aus verschiedenen Fällen offengelegt. Während der Suche nach der undichten Stelle beim NCIS geschieht auch noch ein Mord, und Reporter Oliver Crane erschwert die Ermittlungen erheblich - er hetzt weiter gegen Pride ...
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
