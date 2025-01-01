Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

"CBS Serien"Staffel 5Folge 17
Folge 17: Eine Stadt namens Bovis

42 Min.Ab 12

Petty Officer Dana Wilson ist spurlos verschwunden. Das NCIS-Team ermittelt deshalb im kleinen Städtchen Bovis, wo sich die Vermisste zuletzt aufgehalten haben soll. Unterstützung erhalten sie dabei von Charlie Conroy, dem einflussreichsten Mann im Ort. Doch nur wenig später nimmt der Fall eine plötzliche Wendung.

