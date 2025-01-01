Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 5Folge 4
Folge 4: Kleine Fische

40 Min.Ab 12

Die Wasserleiche des Vietnamesen Aaron Trang wird an einem Garnelenkutter geborgen. Das Opfer stammt ursprünglich aus einem Fischereiviertel, hatte diesem jedoch den Rücken gekehrt, um stattdessen für die Navy zu forschen. Unterdessen hat LaSalle ein ganz anderes Problem: Die Steuerbehörde fordert zehn Millionen Dollar zurück - Geld, das sein Vater unterschlagen haben soll ...

