Navy CIS: New Orleans
Folge 10: Tick Tock
42 Min.Ab 16
Pride wird von derselben Organisation, die auch Wade und Cassius entführt hat, gekidnappt und als Spielball benutzt. Eine unbekannte Stimme aus dem Off gibt ihm Anweisungen, denen er Folge leisten muss. Zuerst soll sich Pride Zugang zum SAC-Office verschaffen, um die Adresse eines CIA-Verstecks herauszufinden. Denn dort befindet sich die gefangen genommene Amelia Parsons, die die Organisation dringend braucht. Er hat keine andere Wahl, als zu kooperieren ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
