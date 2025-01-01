Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 11: Die Sanduhr des Lebens

42 Min.Ab 12

Das Team will weiterhin um jeden Preis den Fall um Apollyon und den Mord an Cassius aufklären. Der tätowierte Barcode an Amelias Leiche führt die Ermittler zu Fotos von vier Agenten, die für Apollyon gearbeitet haben. Einer von ihnen ist Avery Walker, der bereits wegen Mord im Gefängnis sitzt. Kann Walker den entscheidenden Hinweis liefern? Kurz darauf werden die anderen drei abgebildeten Agenten umgebracht ...

