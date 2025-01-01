Navy CIS: New Orleans
Folge 8: Aztec Kings
39 Min.Ab 12
Als die Wehrkunde-Ausbilderin Sergeant Dunn erstochen wird, gerät ihr Schüler Mateo unter Verdacht, der seit Tagen verschwunden ist. Die Ermittler können ihn schließlich aufspüren und erfahren, dass Mateo von Officer Carter als Spitzel bei der guatemaltekischen Gang "Aztec Kings" eingesetzt wird. Weil die ihn entlarvt haben, befindet sich der Junge jedoch nun in Lebensgefahr. Derweil fördern die weiteren Ermittlungen im Hinblick auf Carter etwas völlig Überraschendes zu Tage.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
