Navy CIS: New Orleans
Folge 5: Bruder Jimmy
42 Min.Ab 12
Vier Mitglieder der rechtsorientierten Gang True Guard werden ermordet. Kurioserweise wird am Tatort ein Container gefunden, in welchem sich Kinderspielsachen von Pride befinden. Dieser vermutet daraufhin, dass sein Vater Cassius etwas mit dem Verbrechen zu tun hat. Seine Theorie scheint sich zu bestätigen, als herauskommt, dass Cassius den Nationalisten Schutzgeld schuldet ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
