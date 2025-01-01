Navy CIS: New Orleans
Folge 3: Der Khalifa-Brief
40 Min.Ab 12
Als mitten auf einem belebten Festplatz der Diplomat Navy-Commander Morrison ermordet wird, nimmt Pride die Ermittlungen auf. Er findet heraus, dass das Opfer einen wichtigen Brief sicherstellen sollte, der Daten zu einem globalen Geldwäschenetz enthält. Sowohl Mitglieder von Geheimdiensten als auch von mächtigen Untergrund-Organisationen haben großes Interesse an dem Dokument. Befindet sich der Mörder auch in diesen Kreisen?
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
