"CBS Serien"Staffel 6Folge 10
Folge 10: Navy CIS: New Orleans

42 Min.Ab 12

Der NCIS umstellt das Haus, in welchem sich der gesuchte Sektenführer Eddie Barrett und seine Anhänger befinden. Barrett weigert sich jedoch, mit den Beamten zu kooperieren und verlangt, dass Pride das Gebäude allein betreten soll. Dieser geht auf die gefährliche Forderung ein. Während das restliche Team von außen versucht, die bedrohliche Lage zu beenden, entdeckt Pride verdächtige Kabel, die auf eine bevorstehende Sprengung schließen lassen ...

"CBS Serien"
