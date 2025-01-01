Navy CIS: New Orleans
Folge 19: Monolith
41 Min.Ab 12
Sebastian Lund und sein Kollege Patton Plame werden am hellichten Tag Zeugen einer Entführung. Lund versucht einzugreifen, doch die Täter verletzen ihn schwer und entkommen. Während sich der Agent von seinen Verletzungen erholt, arbeiten die anderen Ermittler daran, Informationen über die gekidnappte Norah Mocado zu gewinnen. Doch nichts an der entführten Frau scheint auffällig zu sein - bis sich der US-Geheimdienst DIA in den Fall einmischt.
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
