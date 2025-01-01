Navy CIS: New Orleans
Folge 5: Spione und Lügen
40 Min.Ab 12
LaSalle und Pride wollen Cades Mörder identifizieren, doch die Ermittlungen laufen ins Leere. Währenddessen arbeiten Tammy, Hannah und Sebastian am Fall von Navy Lieutenant Max Landry. Denn er befürchtet, dass seine Freundin ihn ausspioniert.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren