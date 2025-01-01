Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 6Folge 7
Navy CIS: New Orleans

Folge 7: Spartacus

39 Min.Ab 12

Während das NCIS-Team den Tod ihres Kollegen LaSalle verarbeitet, gibt es in einem Kino eine Explosion. Zunächst scheint ein gewöhnliches Gasleck den Unfall verursacht zu haben, doch schnell entpuppt sich der Vorfall als Anschlag. Denn die Ermittler finden Hinweise auf einen Hackerangriff auf das Unternehmen - und der Täter hat weitere Gebäude im Visier ...

