Folge 17: Im Bruchteil einer Sekunde
42 Min.Ab 12
Detective Ted Bradley verfolgt einen vermeintlichen, afroamerikanischen Straftäter. Als dieser auf einem turbulenten Straßenfest, auf welchem sich ausschließlich schwarze Menschen befinden, in der Menge untertaucht, eskaliert die Situation - Bradley schießt einen Mann nieder. Bei dem Opfer handelt es sich um Petty Officer Mitchell. Im Verhör beharrt der Detective darauf, dass Mitchell plötzlich eine Waffe gezogen hat. Jedoch kann dies keiner der Augenzeugen bestätigen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
