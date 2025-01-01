Navy CIS: New Orleans
Folge 14: Der Mann im roten Anzug
41 Min.Ab 12
Pride gesteht seinen Kollegen, dass es ihm bereits seit Monaten gesundheitlich schlecht geht. Er leidet nicht nur unter Schlafstörungen, sondern auch unter Wahnvorstellungen, in welchen immer wieder ein Mann in einem roten Anzug auftaucht. Um der Ursache seines Gemütszustands auf den Grund zu gehen, unterzieht er sich einer speziellen Behandlung. Unterdessen muss sich das restliche Team mit Prides arroganter Vertretung Special Agent Quentin Carter arrangieren ...
