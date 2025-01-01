Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 6Folge 20
Folge 20: Das Wespennest

41 Min.Ab 12

Der Navy-Mikrobiologe Daniel Sloane wird tot in einem Sumpf aufgefunden. Der Mann ist ertrunken, jedoch weist sein Körper zahlreiche Wunden auf, die auf ein großes Tier schließen lassen. Dann erfahren die Ermittler, dass Sloane kurz vor seinem Tod auf der Suche nach einem übernatürlichen Wesen war. Gleichzeitig ist Prides Ex-Frau in der Stadt, mit der er sich über die geplante Hochzeit seiner Tochter nicht einig wird ...

