Navy CIS: New Orleans

Geld und Gift

Staffel 6Folge 18
Geld und Gift

Navy CIS: New Orleans

Folge 18: Geld und Gift

39 Min.Ab 12

Der Marineoffizier Murphy wird tot in einem Skatepark aufgefunden. Zunächst gibt es keine Hinweise auf ein Tatmotiv. Dann stoßen die Ermittler auf ein verunglücktes Fahrzeug, in welchem sich ein weiteres Todesopfer befindet. Sie stellen zudem fest, dass sich Murphy und eine weitere dritte Person an demselben Unfallort befunden haben müssen. Unterdessen versucht Hannah, sich mit der neuen Partnerin ihres Ex-Mannes zu arrangieren.

