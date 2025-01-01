Navy CIS
Folge 18: Marine Dex
42 Min.Ab 12
Warum musste der Hundeführer Ted Lemere sterben? Wurde er in Afghanistan aus dem Hinterhalt erschossen, weil er über brisante Informationen verfügte? Das zumindest glaubt seine Frau Ruby. Kurz vor seinem Tod schenkte ihr Mann ihr eine sehr kostbare Kette, deren Herkunft sie sich nicht erklären konnte. Das NCIS-Team macht sich auf den Weg nach Afghanistan und findet Ungeheuerliches heraus ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
