Navy CIS

Die Wahrheit hat viele Gesichter

Staffel 10Folge 11
Die Wahrheit hat viele Gesichter

Die Wahrheit hat viele GesichterJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 11: Die Wahrheit hat viele Gesichter

40 Min.Ab 12

Ein Journalist, der sich zu Recherchezwecken als Navy-Soldat ausgegeben hatte, wird tot aus dem Potomac River gefischt. Zeitgleich taucht Eli David, Leiter des Mossad und Zivas Vater, in Washington auf. Vordergründig dient sein Besuch der Versöhnung mit seiner Tochter. Doch Eli will sich auch mit Arash Kazmi treffen, einem alten Bekannten aus Kindertagen, der heute Leiter des iranischen Geheimdienstes ist. Hatte der Journalist von dem geplanten Treffen Wind bekommen?

