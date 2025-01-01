Navy CIS
Folge 13: Neben der Spur
42 Min.Ab 12
Der junge Marinesoldat Chad Dunn und seine Freundin Lyla Cutwright werden tot in ihrem Wagen aufgefunden. Was zunächst nach einem Unfall aussieht, entpuppt sich als Mord. Gibbs und sein Team verhören Chads Eltern und Lylas Vater. Zwischen den Familien herrscht eine alte Fehde. Cutwright und Chads Mutter Meredith waren ineinander verliebt. Doch Meredith hatte Angst vor einer Trennung wegen ihres aufbrausenden Mannes Walter.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
