Navy CIS
Folge 12: Tage der Trauer
42 Min.Ab 12
Gibbs' Team setzt alles daran, den Verantwortlichen für den Tod von Eli und Jackie zu fassen. Auch Elis alter Freund Kazmi gerät unter Verdacht. Er beteuert, nichts mit dem Anschlag zu tun zu haben, sieht sich aber mit erdrückenden Indizien konfrontiert. Schließlich schaltet sich noch der stellvertretende Mossad-Leiter Ilan Bodnar ein, der ebenfalls Kazmi im Visier hat. Doch irgendetwas hat Bodnar zu verbergen ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
