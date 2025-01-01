Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Allein im Wald

"CBS Serien"Staffel 10Folge 16
Allein im Wald

Allein im WaldJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 16: Allein im Wald

42 Min.Ab 12

Für Ducky und Jimmy wird ein Routine-Einsatz zur Nervenprobe: Als sie mit einer Leiche auf dem Weg zum NCIS sind, werden sie mitsamt dem Toten gekidnappt. Die Entführer zwingen das Duo zu einer Autopsie. Der Hintergrund: Die Leiche birgt brisante Informationen, die die Kidnapper unbedingt benötigen ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen