Navy CIS

Berlin

"CBS Serien"Staffel 10Folge 21
Berlin

BerlinJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 21: Berlin

42 Min.Ab 12

Auf der Jagd nach Ilan Bodnar verschlägt es Ziva und Tony nach Berlin. Dort greifen sie allerdings nur seinen Bruder Yaniv auf. Im NCIS sorgt unterdessen die neue Mossad-Chefin Orli Elbaz für Aufsehen: Sie lockt Gibbs und sein Team auf eine falsche Fährte, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Elbaz, die eine Affäre mit Zivas Vater hatte, ist offenbar der festen Überzeugung, dass sich Bodnar in den USA aufhält.

