Navy CIS

Zurück zu den Wurzeln

"CBS Serien"Staffel 10Folge 15
Folge 15: Zurück zu den Wurzeln

40 Min.Ab 12

Was kostete Lance Corporal Crowe das Leben? Die Leiche des jungen Mannes, der bei einer Übung tot zusammenbrach, weist seltsame Wunden auf: Neben Plastikteilen in den Verletzungen fällt Ducky die schlampige Versorgung der Male auf. Eines ist klar: Von den illegalen Faustkämpfen, die der Lance Corporal absolvierte, stammen sie nicht. Vance ringt unterdessen mit der Vergangenheit: Einige Dinge, die seiner verstorbenen Frau gehörten, werfen schmerzhafte Fragen auf.

