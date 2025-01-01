Navy CIS
Folge 22: Rache
41 Min.Ab 12
Bevor Ilan Bodnar nicht unschädlich gemacht ist, findet Ziva keine Ruhe: Sie trainiert hart, um ihm im Zweikampf gewachsen zu sein. Vance unterstützt sie und ihre Kollegen, wo er nur kann, da er Rache für den Mord an seiner Frau will. Gegenwind gibt es von Ex-NCIS-Mann Tom Morrow, der inzwischen sehr viel Einfluss bei der Homeland Security genießt: Er will das NCIS-Team aus der Verfolgung Bodnars heraushalten. Doch Gibbs' Leute lassen sich davon nicht abschrecken.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
