Navy CIS

Bad Boy

Staffel 14Folge 2
Bad Boy

Bad BoyJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 2: Bad Boy

41 Min.Ab 12

Auf dem Stützpunkt Quantico findet ein Klassentreffen statt - doch einer der Teilnehmer überlebt es nicht: James Bruno wurde mit einem vergifteten Nikotinpflaster getötet. Gibbs und sein Team finden heraus, dass er einer Diebesbande aus ehemaligen Schülern angehörte, die gemeinsam Raubzüge begingen und die Beute teilten. Einer der letzten Coups war ein sehr wertvolles Bild, das inzwischen verschwunden ist ...

