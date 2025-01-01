Navy CIS
Folge 2: Ein Sarg für zwei
42 Min.Ab 16
Bei der Umbettung von Särgen auf einem Friedhof stellt sich heraus, dass in einem Sarg zwei Leichname beerdigt wurden. Bei einem der Toten handelt es sich um Navy-Lieutenant Richard Coyne. Die Ermittlungen führen Gibbs und sein Team in das Fitnessstudio von Coynes Freund Pete Wilkins, wo der Soldat nach einer Verletzung trainierte. War in diesem Fall Sport tatsächlich Mord?
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
