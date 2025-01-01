Navy CIS
Folge 14: Die Zeugin
43 Min.Ab 12
Eines Nachts beobachtet Erin Kendall im Haus gegenüber einen Mord. Da sie angetrunken ist, gelingt es ihr nicht, die Tat mit einer Kamera erkennbar zu filmen. Obwohl ihr die Polizei keinen Glauben schenkt, werden Gibbs und seine Leute verständigt, denn das Opfer soll ein Navy-Angehöriger sein. McGee ist erfreut über seinen ersten eigenen Fall, zumal er von Erin sehr angetan ist. Das wiederum findet Abby alles andere als erfreulich ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren