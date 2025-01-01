Navy CIS
Folge 10: Flucht in Ketten
42 Min.Ab 16
Der NCIS hat Tony als Undercover-Agent auf den kriminellen Jeffery White angesetzt, der mit seinem Komplizen Lane irakische Antiquitäten gestohlen hat. Während eines Gefangenentransports wird ein Unfall inszeniert, und Tony, der sich ebenfalls als schwerer Junge ausgibt, kann mit Jeffery fliehen. Die beiden sind aneinander gekettet und wollen zu Jefferys Komplizen Lane, um gemeinsam mit ihm die Kunstschätze zu verkaufen. Gibbs und Kate heften sich an ihre Fersen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
