Navy CIS
Folge 7: Der Held von Iwo Jima
43 Min.Ab 16
Ernie Yost, ein ehemaliger Marine Corporal, ist Träger der Tapferkeitsmedaille, weil er im Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen die Japaner seine vorgeschobene Stellung so gut wie allein verteidigt hat. Nach dem Tod seiner geliebten Frau ist er in ein großes schwarzes Loch gefallen. Völlig verwirrt erscheint er beim NCIS und behauptet, seinen besten Freund mit einer 45er-Magnum umgebracht zu haben - Gibbs glaubt jedoch nicht, dass er sich schuldig gemacht hat ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren