Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Herzenssachen

"CBS Serien"Staffel 2Folge 8
Herzenssachen

HerzenssachenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 8: Herzenssachen

42 Min.Ab 16

Commander Dornan, der in einem Krankenhaus der Navy wegen eines Herzklappenfehlers operiert wurde, stirbt kurze Zeit später im Krankenbett einen ungewöhnlichen Tod: Er explodiert von innen heraus. Gibbs und sein Team vom NCIS werden hinzugezogen, denn alles sieht nach einem äußerst grausamen Mord aus. Der Verdacht fällt auf einen jungen Ensign, der während seiner Ausbildung von Commander Dornan schikaniert wurde. Doch bei ihren Ermittlungen unterläuft Kate ein fataler Fehler ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen