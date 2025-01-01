Navy CIS
Folge 15: Männer und Frauen
41 Min.Ab 16
Sergeant William Moore, ein junger Marine, stürzt in einem Nationalpark beim Filmen in den Tod. Obwohl der NCIS bei diesem Fall von einem Unfall ausgeht, beginnen Gibbs und sein Team mit den Untersuchungen. Dabei spielen Moores Frau Judy, sein bester Freund Sergeant Caine und der alkoholkranke David Runion eine wichtige Rolle. Als Moores Wunden auf einen Mord hinweisen, wird seine Kamera zu einem wichtigen Beweismittel ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
