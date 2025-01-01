Navy CIS
Folge 5: Der Maulwurf
42 Min.Ab 16
Bei einem Bombenabwurfmanöver wird ein Zivilist getötet - bei den Nachforschungen findet das NCIS-Team heraus, dass die vermeintliche Zivilperson Vic Gera ein Undercover-Agent des FBI war. Er arbeitete für Agent Tobias Fornell, der mit Geras Hilfe an den Mafiaboss Napalitano herankommen wollte. Gibbs vermutet, dass es beim FBI einen Maulwurf gibt, der Gera verraten hat. Auf der Suche nach dem Maulwurf gerät Agent Fornell selbst ins Visier der Ermittler ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren