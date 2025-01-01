Navy CIS
Folge 18: Bikini Girl
42 Min.Ab 16
Hinter den Kulissen eines Bikini-Wettbewerbs wird die Leiche einer Navy-Angehörigen gefunden. Ducky stellt fest, dass sie in einem Toilettenbecken ertränkt wurde, und dass die junge Frau schwanger war. Selbst die beste Freundin der Toten kann Gibbs und seinem Team keinerlei Hinweise geben, die zur Aufklärung des Mordes beitragen könnten. Durch Zufall entdecken sie Fotos in einem Männermagazin, die zum Verlobten der Freundin führen ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
