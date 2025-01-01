Navy CIS
Folge 12: Doppeltes Spiel
43 Min.Ab 16
Während eines Telefonats erlebt ein Call-Center-Mitarbeiter den Mord an seinem Gesprächspartner Petty Officer Dion Lambert mit. Als das NCIS-Team am Tatort eintrifft, findet es Blutspuren, jedoch ist Lamberts Leiche in der verwüsteten Wohnung nicht auffindbar. Gibbs erscheint der Fall zu einfach und fordert von Abby und McGee eine gründliche Untersuchung. Es verstärkt sich langsam der Verdacht, dass Lambert das Telefongespräch inszeniert haben könnte - und den Mord ...
