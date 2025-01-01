Navy CIS
Folge 14: Vergebung
42 Min.Ab 12
Das NCIS untersucht einen Mord an einem Navy Ensign. Die Ermittler finden bei der Leiche Opioid-Pillen, die mit dem Buchstaben W versehen sind. Als Parker die Drogen sieht, muss er an einen Fall denken, der sich einige Jahre zuvor ereignet hat: Auf der Jagd nach einem Dealer wurde sein Partner schwer verletzt. Nun findet Parker heraus, dass der Drogenboss wieder frei ist und die Pillen von ihm stammen. Mit allen Mitteln versucht das Team, den Bösewicht zu schnappen.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren