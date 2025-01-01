Navy CIS
Folge 8: Schwestern
42 Min.Ab 12
Eine friedliche Thanksgiving-Veranstaltung endet in einer gewaltigen Explosion. Das Team vermutet, dass ein Anschlag auf Admiral Stock geplant war. Mit der Zeit zeichnet sich jedoch ein anderes Bild der Geschehnisse ab. So sollte das Attentat eigentlich Knight gelten, die sich nichtsahnend auf den Weg zu ihrem potenziellen Mörder macht ...
