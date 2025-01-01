Studenten, Betrüger und SpioneJetzt kostenlos streamen
Navy CIS
Folge 9: Studenten, Betrüger und Spione
40 Min.Ab 12
Die Ermittlungen zum tödlich verunglückten William Watsons decken eine persönliche Verbindung zwischen dem Studenten und McGees Frau Delilah auf. Als das NCIS-Team auch noch streng vertrauliche Daten auf dessen Laptop findet, wird ihm bewusst, dass mehr hinter dem jungen Mann steckt, als anfangs vermutet. Zudem scheint der vermeintliche Unfall kein Zufall gewesen sein.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
