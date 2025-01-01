Navy CIS
Folge 16: Meisterdiebe
41 Min.Ab 12
Mehrere Menschen werden in einem Einkaufszentrum bewusstlos. Unter ihnen befinden sich zwei Navy-Angehörige, woraufhin das NCIS-Team zum Einsatz gerufen wird. Die Ermittler stellen fest, dass ausgetretenes Gas für die Ohnmachtsanfälle verantwortlich ist. Eine erweiterte Spurensuche zeigt ebenfalls, dass dies kein Unfall, sondern ein geplanter Anschlag ist. Parker und seine Kollegen haben bereits einen Verdacht, wer der Täter sein könnte.
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
