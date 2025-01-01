Navy CIS
Folge 21: Kompromat
42 Min.Ab 16
Im Nationalarchiv in Washington, D.C. wird bei einem Überfall ein Wachmann getötet. Das NCIS-Team findet heraus, dass es sich beim Diebesgut um eine Akte eines russischen Wissenschaftlers handelt. Kurze Zeit später finden Parker und McGee diesen ermordet in seinem Haus. Als nächstes stellen die Ermittler fest, dass sich der Täter in der Dusche befindet - und keinen Fluchtversuch unternimmt. Sichtlich verwirrt nehmen die Special Agents den mutmaßlichen Mörder fest.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren