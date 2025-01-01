Navy CIS
Folge 20: Die zweite Meinung
42 Min.Ab 12
Das NCIS-Team ermittelt im Mord an der Navy-Angehörigen Amanda Grayson. Die Mutter des Opfers ist Senatorin, weshalb sie sich in die laufenden Ermittlungen einmischt. Obwohl Jimmy der zuständige Pathologe ist, besteht Senatorin Grayson darauf, dass ein anderer Rechtsmediziner bei der Mordaufklärung mithilft. Doch die Zusammenarbeit gestaltet sich problematisch, woraufhin Jimmy einen Fehler begeht, der ihn seinen Job kosten könnte.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
