"CBS Serien"Staffel 20Folge 19
Folge 19: Wonder Woman

40 Min.Ab 12

Ein Autounfall vor dem Eingang zum Navy Yard sorgt für große Aufregung. Jessica Knight kümmert sich sofort um die leicht verletzte Reyna und ihren elfjährigen Sohn Adam. Die junge Mutter befindet sich illegal im Land und fürchtet sich deshalb vor den Behörden. Special Agent Knight versichert der Frau, dass sie ihr helfen wird. Doch plötzlich verschwindet Reyna spurlos und lässt Adam bei dem NCIS-Team. Die Ermittlungen ergeben, dass die junge Frau entführt wurde.

