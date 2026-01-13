Navy CIS
Folge 1: Eigene Wege (1)
42 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Parker und sein Team machen Jagd auf Carla Marino, die mutmaßlich Parkers Vater ermordet haben soll. Als er erfährt, dass seine Schwester Harriet, die ebenfalls bei der Navy arbeitet, den Fall betreut, ist er ganz und gar nicht begeistert. Die Geschwister haben sich nichts mehr zu sagen und Parker ermittelt auf eigene Faust weiter. Dabei ahnt er nicht, dass Harriet jedes Mittel recht ist, um die Terroristin zu stoppen.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
