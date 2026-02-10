Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Wie die Zeit vergeht

"CBS Serien"Staffel 23Folge 5vom 10.02.2026
Wie die Zeit vergeht

Wie die Zeit vergehtJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 5: Wie die Zeit vergeht

42 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Der NCIS ist auf der Suche nach dem flüchtigen Häftling Thomas Mulligan, der vor 30 Jahren wegen Mordes verurteilt wurde. Gibbs und seinem Team gelang es damals nicht, Mulligans Unschuld zu beweisen. Nun gehen die Ermittler neuen Hinweisen nach, die ihn tatsächlich entlasten könnten. Außerdem finden die Agenten heraus, dass Mulligans Sohn Jason einen gefährlichen Rachefeldzug plant.

Weitere Folgen in Staffel 23

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 23 Staffeln und Folgen