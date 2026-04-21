Navy CIS
Folge 10: Keine Geheimnisse
42 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Das Pentagon schreibt die ehemalige NCIS-Agentin Bishop zur Fahndung aus, weil sie sich unbefugt Zugang zu geheimen Daten verschafft hat. Ausgerechnet Bishops altes Team wird mit der Aufgabe betraut, die Diebin zur Strecke zu bringen. Knight, Torres und McGee geraten dabei in einen Gewissenskonflikt. Sollen sie Bishop ans Messer liefern oder bei ihrer Mission unterstützen?
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Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 23 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-23: CBS International Television & © Season 12: CBS Television
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