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Navy CIS

Keine Geheimnisse

"CBS Serien"Staffel 23Folge 10vom 21.04.2026
Keine Geheimnisse

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Navy CIS

Folge 10: Keine Geheimnisse

42 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12

Das Pentagon schreibt die ehemalige NCIS-Agentin Bishop zur Fahndung aus, weil sie sich unbefugt Zugang zu geheimen Daten verschafft hat. Ausgerechnet Bishops altes Team wird mit der Aufgabe betraut, die Diebin zur Strecke zu bringen. Knight, Torres und McGee geraten dabei in einen Gewissenskonflikt. Sollen sie Bishop ans Messer liefern oder bei ihrer Mission unterstützen?

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