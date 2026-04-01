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Navy CIS

Tiefschläge

"CBS Serien"Staffel 23Folge 9vom 14.04.2026
Tiefschläge

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Navy CIS

Folge 9: Tiefschläge

42 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Als Jimmy die Leiche von Parkers Mutter noch einmal eindringlich untersucht, macht er eine unglaubliche Entdeckung. Bei der Toten handelt es sich offenbar um eine völlig andere Frau, die nicht Opfer eines Autounfalls, sondern Mordes wurde. Parker und Knight machen sich auf die Suche nach Spuren, die darauf hindeuten, was wirklich in der Nacht des Verkehrsunglücks passiert ist. Währenddessen kümmern sich McGee und Torres um eine Weihnachtsaktion für den guten Zweck.

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