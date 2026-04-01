Navy CIS
Folge 9: Tiefschläge
42 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Als Jimmy die Leiche von Parkers Mutter noch einmal eindringlich untersucht, macht er eine unglaubliche Entdeckung. Bei der Toten handelt es sich offenbar um eine völlig andere Frau, die nicht Opfer eines Autounfalls, sondern Mordes wurde. Parker und Knight machen sich auf die Suche nach Spuren, die darauf hindeuten, was wirklich in der Nacht des Verkehrsunglücks passiert ist. Währenddessen kümmern sich McGee und Torres um eine Weihnachtsaktion für den guten Zweck.
Weitere Folgen in Staffel 23
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Navy CIS
Alle 23 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4, Season 6, Season 15-23: CBS International Television
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