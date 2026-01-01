Navy CIS
Folge 2: Eigene Wege (2)
42 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Parker überlebt die Explosion auf dem Schiff nur knapp. Gemeinsam mit seinem Team macht er weiter Jagd auf Carla, die ihre Enkelin Lauren als Geisel hält. Obwohl seine Schwester Harriet ihm erneut Steine in den Weg legt, lässt sich Parker nicht beirren. Er muss Carla stoppen und Lauren befreien. Auf Kuba kommt es schließlich zum ultimativen Showdown ...
Navy CIS
Alle 23 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
