SAT.1Staffel 23Folge 2vom 20.01.2026
42 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Parker überlebt die Explosion auf dem Schiff nur knapp. Gemeinsam mit seinem Team macht er weiter Jagd auf Carla, die ihre Enkelin Lauren als Geisel hält. Obwohl seine Schwester Harriet ihm erneut Steine in den Weg legt, lässt sich Parker nicht beirren. Er muss Carla stoppen und Lauren befreien. Auf Kuba kommt es schließlich zum ultimativen Showdown ...

