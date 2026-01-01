Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 23Folge 3vom 27.01.2026
42 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Sawyer arbeitet gemeinsam mit Knight und Torres an einem komplizierten Fall, als dieser über plötzlich eintretende Bewusstseinsveränderungen klagt. Schnell wird klar: Torres ist nicht mehr Herr seiner Sinne und halluziniert. Offenbar wurde er von einer Schallwellenwaffe getroffen, die spurlos verschwunden ist. Können die Ermittler den Dieb finden, bevor er noch weiteren Schaden anrichtet?

