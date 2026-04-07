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Navy CIS

Gestohlene Zeit

"CBS Serien"Staffel 23Folge 8vom 07.04.2026
Gestohlene Zeit

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Navy CIS

Folge 8: Gestohlene Zeit

42 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Ein Mitarbeiter des Secret Service' wird auf offener Straße erschossen. Der NCIS nimmt sofort die Ermittlungen auf. Zur Aufklärung des Falls stellt das Justizministerium den Agenten einen KI-Chatbot zur Seite, der ihnen wichtige Informationen liefern soll.

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