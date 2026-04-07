Navy CIS
Folge 8: Gestohlene Zeit
42 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Ein Mitarbeiter des Secret Service' wird auf offener Straße erschossen. Der NCIS nimmt sofort die Ermittlungen auf. Zur Aufklärung des Falls stellt das Justizministerium den Agenten einen KI-Chatbot zur Seite, der ihnen wichtige Informationen liefern soll.
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Navy CIS
Alle 23 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-23: CBS International Television & © Season 12: CBS Television
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